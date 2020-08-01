Трамп заработал почти 450 млн долларов за 2019 год

Вашингтон, 1 августа. Управление по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах американского лидера Дональда Трампа за 2019 год. По информации The Wall Street Journal, глава Белого дома заработал за прошлый год не менее 446 миллионов долларов.

Сведения о доходах Трампа представлены в 78-страничном документе. Согласно материалам, в минувшем году Трамп, помимо всего прочего, заработал 21,4 млн долларов благодаря своему курорту Мар-а-Лаго во Флориде. Прибыль от отеля в Вашингтоне по сравнению с позапрошлым годом уменьшилась на 300 тысяч и составила 40,5 млн долларов.

Курорт National Doral Miami принес главе Соединенных Штатов 77,2 млн долларов, а гольф-клуб в Бедминстере 17,7 млн долларов.