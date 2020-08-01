Эксперт предположил, сколько будет стоить новый iPhone в России

Москва, 1 августа. Цена нового флагманского смартфона от американской компании Apple может значительно превышать цену нынешних топовых моделей. Однако пока рано говорить о стоимости нового iPhone, который должен быть презентован лишь осенью. Об этом рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10–15% к их стоимости», — пояснил Кусков агентству экономической информации «Прайм».

Вместе с тем ряд инсайдеров приводит конкретные цифры. По неофициальным данным, самый дешевый iPhone 12 с 64 Гб памяти будет стоить 699 долларов (52 тысячи рублей по текущему курсу), а передовая модель — iPhone 12 Pro Max 1449 долларов (более 107 тысяч рублей). Об этом писала «Российская газета».

Но Кусков советует не спешить с выводами и дождаться официальной информации от Apple, которая обычно предоставляется после презентации. Кроме того, на данный момент неизвестен полный перечень технических характеристик нового iPhone. Однако эксперт обращает внимание, что даже дешевая модель может иметь «на борту» сеть 5G, которая на данный момент не применяется в России. А значит, покупка телефона с такой функцией может быть бессмысленна.

Напомним, в этом году корпорация Apple Inc. планирует выпустить новые iPhone на несколько недель позже обычного. Корпорация в прошлом году презентовала новую линейку моделей iPhone 10 сентября. Гаджеты поступили в продажу 20 сентября. По мнению журналистов, в этом году новые iPhone появятся не в сентябре, а в октябре.