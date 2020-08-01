Успенскую заподозрили в нежных чувствах к бывшему участнику «Голоса»

Москва, 1 августа. Певицу Любовь Успенскую заподозрили в нежных чувствах к бывшему участнику шоу «Голос» Левану Кбилашвили, которому она активно помогает в раскрутке.

После предательства дочери, назвавшей Успенскую «тираном» и сбежавшей в США, 66-летняя певица начала постепенно выходить из депрессии. По слухам, в этом ей помогает 29-летний Кбилашвили, к которому артистка якобы испытывает весьма теплые чувства.

С бывшим участником шоу «Голос» Успенская познакомилась на собственном дне рождения — песню в его исполнении ей подарили друзья. Красивый голос молодого человека не оставил именинницу равнодушной.

«Он пел так проникновенно, что едва не затмил всех других звезд, выступавших на празднике. Я даже Сосо Павлиашвили сказала: «Раньше у нас был один грузин на эстраде, а теперь два!» — поделилась впечатлениями певица.

Сейчас Успенская активно раскручивает своего протеже, объявив себя его продюсером. Вместе они выбирают песни для будущего альбома Кбилашвили и приглашает его петь на своих концертах.

Не так давно дуэтом они исполнили песню в модном московском клубе, куда Успенскую пригласили выступить на свадьбе. По словам очевидцев, искры, пробегавшие между певцами, говорили об их чувствах друг к другу, особенно когда артистка спела «Верю, что ты останешься со мною» и нежно прильнула к плечу Кбилашвили. Впрочем, тот через несколько секунд отошел на целомудренное расстояние.

Присутствующие отметили также, что Успенская обновила свой образ — теперь она отращивает длинные волосы.