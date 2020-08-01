Охлобыстин рассказал, что изменилось в «Современнике» без Ефремова

Москва, 1 августа. Артист Иван Охлобыстин, который сотрудничает с «Современником», рассказал об изменениях в репертуаре театра после ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Как пояснил Охлобыстин, не сцене больше не будет показан спектакль «Анархия». Такое решение принял режиссер Гарик Сукачев. В постановке Ефремов играл одну из главных ролей.

Как пояснил актер, «Анархия» составлена по пьесе Майка Пэкера «Дисфункционалы. В ней идет речь о рок-группе, а «в рок-группах не бывает вторых составов», сообщают «Известия».

Уточняется, что кроме данной пьесы, Михаил Ефремов также играл в спектаклях «Амстердам» и «Не становись чужим». Кроме того, в пьесе Охлобыстина «Дюма» артист выступал в качестве режиссера.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм скончался в реанимации.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. 30 июля Пресненский суд Москвы продлил актеру меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 января.

Ранее руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в эфире Медиагруппы «Патриот» выразил возмущение поведением актера Михаила Ефремова. Он высказал мнение, что артист должен отбывать наказание по всей строгости закона.