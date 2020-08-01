Трамп заявил о планах запретить TikTok в США

Вашингтон, 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен запретить в Соединенных Штатах принадлежащее китайской компании приложение TikTok.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что TikTok могут запретить на территории страны вместе с другими китайскими соцсетями на основании того, что они якобы могут передавать властям КНР информацию частного характера. Представители китайской компании ByteDance, которой принадлежит приложение, заявили, что никогда не передавали такие данные властям Китая и не планируют этого делать. Сегодня Трамп подтвердил намерение запретить TikTok.

«Что касается TikTok, мы запретим его в США», — сказал глава Белого дома.

Он также дал понять, что не одобряет возможность приобретения приложения американской компанией. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о том, что корпорация Microsoft ведет соответствующие переговоры с ByteDance.