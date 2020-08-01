Эксперты объяснили, чем опасен общественный Wi-Fi

Москва, 1 августа. Эксперты в области информационных технологий объяснили, почему использование общественных Wi-Fi сетей может быть опасным.

Специалисты по кибербезопасности посоветовали быть внимательнее при посещении финансовых сервисов, почтовых ящиков и соцсетей. Дело в том, что злоумышленники способны перехватить и проанализировать данные сессии. Эксперты сравнили это с подслушиванием разговоров. Полученная информация может быть «услышана» и использована во вред. Поэтому необходимо по возможности не регистрироваться на сайтах, не проверять почту и не вводить данные на каких-либо сервисах, в том числе в мобильных банках.

Кроме того, эксперты советуют не делать онлайн-покупки будучи подключенными к общественному Wi-Fi.

«Общедоступные сети Wi-Fi, например в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа», — цитирует РИА Новости эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова

Для того, чтобы избежать утечки информации, эксперты советуют использовать при подключении к общественным сетям VPN, а также отключать автоподключение устройства к точкам доступа Wi-Fi. Кроме того, рекомендуется не посещать сайты, на которых необходимо вводить критически важную информацию.

Ранее агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu сообщило, что уязвимость процессоров смартфонов и планшетов Apple позволяет взломать устройства производителя.