Сын Алибасова нашел под матрасом отца куклу вуду

Москва, 1 августа. Сын продюсера Бари Алибасова заподозрил его жену, актрису Лидию Федосееву-Шукшину в колдовстве вуду.

По словам Бари Бариевича, какое-то время назад он нашел под кроватью отца куклу вуду. Алибасов-младший рассказал, что проконсультировался с врачом-биофизиком, и тот рассказал ему, что куклу «пытались зарядить на смерть».

«У нее проткнута голова и печень. А вы сами знаете, что у отца как раз проблемы с головой и печенью. Я сначала над этой историей посмеялся. Но дело в том, что я поспал на этой кровати перед тем, как куклу нашли. И вот у меня за одну неделю оказалось ребро сломано абсолютно случайно. На следующий день я ломаю таз — падаю со скейта. А через два дня просто иду, задеваю локтем дверь, и у меня рука опухла. Из локтя выкачали 200 миллилитров суставной жидкости. Никогда ничем не болел, ничем не травмировался, а тут за неделю три жесткие травмы», — рассказал сын продюсера в беседе с WomanHit.

Алибасов-младший сообщил, что кукла, по словам врача-биофизика, была подложена два-три года назад, как раз тогда, когда его отец поженился с Федосеевой-Шукшиной.

«Сейчас начинаю подозревать, что мужья Лидии Николаевны умирали не просто так. В любом случае, мы не расстраиваемся, потому что все, что пытаются с нами сделать, возвращается этим людям в десятикратном размере», — отметил он.

Бари Бариевич заявил, что главное — чтобы его отец стал вменяемым и подал на развод.

«Так как он выписывается из Кащенко, ему нужно будет пройти экспертизу по поводу дееспособности. На данный момент он ее не пройдет. Есть риск, что с ним что-то случится, и тогда я лишусь половины наследства. Но у папы здоровье невероятное, поэтому за его жизнь я не опасаюсь», — добавил сын продюсера.

Напомним, в июне стало известно, что продюсера госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. По словам специалистов, шансы на его выздоровление очень малы.