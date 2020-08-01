Малышева назвала категорию людей, которым нельзя носить маски

Москва, 1 августа. Профессор, доктор наук Елена Малышева в своем Instagram-аккаунте ответила на вопрос одной из подписчиц, рассказав, кому противопоказано ношение масок. Как пояснила врач, средства индивидуальной защиты могут быть смертельно опасны для новорожденных детей.

Пользовательница социальной сети попросила Малышеву прокомментировать недавнее постановление правительства Казахстана, согласно которому врачи должны надевать маски на новорожденных детей. Оценивая решение властей, врач пояснила, что данная мера может быть опасна. В пример она привела несколько инцидентов в США, где младенцы скончались при схожих обстоятельствах.

«Это недопустимо <…> У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых», — сказала она.

Напомним, ранее Малышева рассказала, какие лекарственные препараты помогли ее 87-летней матери победить коронавирусную инфекцию. По словам врача и телеведущей, Спасти пожилую женщину помогли антикоагулянты, моноклональные антитела и дексаметазон.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что более 20 стран проявили заинтересованность в вакцине, которую разрабатывают российские ученые. Об этом пишет издание «Известия».