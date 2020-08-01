Толкалина обнажилась в Крыму, прикрыв голую грудь ракушками

Москва, 1 августа. Российская актриса Любовь Толкалина порадовала поклонников новыми снимками, сделанными на отдыхе в Крыму.

Звезда театра и кино выложила в своем Instagram серию снимков, сделанных в крымских горах. На фотографиях актриса предстает обнаженной, прикрывающей голую грудь небольшими ракушками.

«Русалочка» — моя любимая сказка, и еще у меня сегодня вот такой купальник. Мы забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией и хулиганим», — написала она.

Подписчики отметили, что в свои 42 года артистка прекрасно выглядит, но ведет себя «по-девчачьи».

«Обаятельная, тонкая, глубокая, легкая, притягательная. Вот только большая разница в возрасте сама с собой. Снаружи женщина, внутри девочка. Резонирует естественно, потому так женщина должна по-женски, а девчонка по-девчачьи. Ну так же странно, когда взрослый мужчина ведет себя как прыщавый пацан. Вроде и нет ничего в этом страшного, и в то же время как-то грустно», — прокомментировала tatianavinogradova690.

«Такая скромница при Кончаловском была, а тут разошлась на ню-фото… Да уж», — отметила ianachervonenko.

«Когда женщина так умна и интеллигентна как вы, то даже прикрытая ракушками грудь смотрится как искусство», — заявила yana_riviera.

Напомним, с 1996 по 2017 год Толкалина состояла в незарегистрированном браке с режиссером Егором Кончаловским, от которого в 2001 году родила дочь Марию.