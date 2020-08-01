В ПФР рассказали, кому придет новая выплата в размере 35 тысяч рублей

Москва, 1 августа. В текущем месяце ряд граждан сможет рассчитывать на новую выплату в размере 35 тысяч рублей. Деньги, рассчитанные на поддержку россиян в пандемию коронавирусной инфекции, будут зачислены на банковскую карту.

Данные выплаты как и раньше касаются семей с детьми до 16 лет. При этом сумма будет варьироваться от возраста ребенка. А те граждане, которым по каким-либо причинам не удалось получить деньги в июне и июле, смогут получить финансовую помощь сразу за несколько месяцев.

Так, единовременная выплата в 10 тысяч рублей начислялась в течение июня и июля на детей возрастом от 3 до 16 лет. А для семей, которые воспитывают ребенка возрастом менее 3 лет в апреле, мае и июне выплачивалось 5 тысяч ежемесячно.

Таким образом в августе семьи с детьми которые не получали соответствующие выплаты и воспитывают ребенка возрастом менее 3 лет, могут рассчитывать на получение сразу 35 тысяч рублей. Данная сумма будет складываться из двух единовременных и трех ежемесячных выплат.

Для получения денег родителям необходимо до 1 октября направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд России.

Напомним, ранее стало известно, что каждый работник ликвидируемых организаций с 13 августа получает право на выплату средней зарплаты в течение трех месяцев после увольнения.