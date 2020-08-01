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Пушков ответил на требование Кравчука заплатить 300 млрд долларов Украине

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Пушков ответил на требование Кравчука заплатить 300 млрд долларов Украине

Москва, 1 июля. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить его стране 300 млрд долларов «на восстановление Донбасса».

Ранее Кравчук заявил, что нужно создать специальный фонд «восстановления Донбасса», в который США, Великобритания и Россия должны вложить 300 миллиардов долларов. В такую сумму политик оценил отказ Украины от ядерного оружия и подписание Киевом Будапештского меморандума.

Напомним, документ был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США, Францией и Великобританией. Подписав меморандум, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного вооружения и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.

Пушков ответил на требование Кравчука заплатить 300 млрд долларов Украине

Пушков разбил надежды Кравчука, выдвинув встречные требования.

«Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Кравчука утвердили главой делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве при поддержке националистов. В ответ действующий на тот момент президент Петр Порошенко объявил о проведении в Донбассе «антитеррористической операции», превратившейся в полномасштабную братоубийственную войну. Жертвами конфликта, по оценкам ООН, стали более 11 тысяч человек. Несмотря на неоднократные попытки мирного урегулирования, выстрелы в Донбассе звучат до сих пор.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме оценили намерения Украины препятствовать строительству «Северного потока — 2».

Источник: Twitter
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