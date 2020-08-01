Пушков ответил на требование Кравчука заплатить 300 млрд долларов Украине

Москва, 1 июля. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить его стране 300 млрд долларов «на восстановление Донбасса».

Ранее Кравчук заявил, что нужно создать специальный фонд «восстановления Донбасса», в который США, Великобритания и Россия должны вложить 300 миллиардов долларов. В такую сумму политик оценил отказ Украины от ядерного оружия и подписание Киевом Будапештского меморандума.

Напомним, документ был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США, Францией и Великобританией. Подписав меморандум, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного вооружения и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.

Пушков разбил надежды Кравчука, выдвинув встречные требования.

«Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Кравчука утвердили главой делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве при поддержке националистов. В ответ действующий на тот момент президент Петр Порошенко объявил о проведении в Донбассе «антитеррористической операции», превратившейся в полномасштабную братоубийственную войну. Жертвами конфликта, по оценкам ООН, стали более 11 тысяч человек. Несмотря на неоднократные попытки мирного урегулирования, выстрелы в Донбассе звучат до сих пор.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме оценили намерения Украины препятствовать строительству «Северного потока — 2».