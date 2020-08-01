Названы возможные сроки полного открытия Россией авиасообщения

Москва, 1 августа. Правительство страны рассматривает вариант открытия авиасообщения со всеми странами мира с 11 августа, однако на сегодняшний день окончательного решения не принято.

О возможном возобновлении полетов сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли. Отмечается, что данная идея недавно поднималась во время совещания с вице-премьером РФ Галиной Голиковой. Однако с 1 августа возобновлено сообщение лишь с тремя странами.

С 1 августа после закрытия международных перелетов из-за пандемии коронавируса возобновляются полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. При этом вылет в указанные страны возможен пока только из трех городов России — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В первые дни августа россияне смогут улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, с 10 числа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Как ожидается, список стран, с которыми возобновится авиасообщение, будет расширяться постепенно. В данный момент Россия ведет переговоры об этом с 30 государствами.