Россиянам выдадут по три зарплаты при увольнении

Москва, 1 августа. Каждый работник ликвидируемых организаций с 13 августа получает право на выплату средней зарплаты в течение трех месяцев после увольнения.

Как сообщили в Минтруде, изменения в Трудовом кодексе РФ предполагают, что все полагающиеся увольняемому работнику выплаты при ликвидации организации должны быть совершены до завершения процедуры ликвидации. При этом в заявлении, предоставляемом в ЕГРЮЛ, должен быть подтвержден факт закрытия всех долгов перед такими работниками.

«Всем, кто проработал в компании больше месяца, работодатель в этом случае должен будет выплатить средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть «пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц», — пишут «Известия».

Ликвидируемая организация должна в первую очередь выплатит среднемесячный заработок за период трудоустройства и единовременные компенсации, полагающиеся увольняемому сотруднику в соответствии с Трудовым кодексом. После этого организация может приступить к погашению других обязательств.

Выплаты бывшим работникам ликвидируемой организации могут продолжаться в течение трех месяцев. В этот период уволенные сотрудники не будут получать пособие по безработице, но по истечении трехмесячного срока, если они не трудоустроятся и получат официальный статус безработных, пособие будет назначено. В Минтруде подчеркнули, что выплаты от работодателя и выплаты пособия по безработице не могут производиться одновременно.