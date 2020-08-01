Чулпан Хаматова назвала «логичным» уход Гармаша из «Современника»

Москва, 1 августа. Российская актриса, заместитель художественного руководителя театра «Современник» Чулпан Хаматова прокомментировала уход ведущего актера Сергея Гармаша.

Ранее Гармаш назвал причины, которые подтолкнули его к уходу из «Современника». По словам артиста, в настоящее время внутри труппы наблюдается раскол и «чудовищная ситуация», а действующий художественный руководитель Виктор Рыжаков, который сменил на этом посту Галину Волчек, желает сделать из театра «модное место».

Однако Чулпан Хаматова встала на защиту Рыжакова. По ее словам, у худрука не было возможности показать себя из-за начавшегося карантина. Она также считает, что новый руководитель «Современника» вовсе не гонится за модой в прямом смысле этого слова.

«Он имеет в виду «востребованный театр». И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем», — пояснила Хаматова в беседе с РБК.

Выбор Гармаша покинуть «Современник» она объяснила тем, что у каждого актера разные эстетические взгляды на то, как должен выглядеть театр, и если «человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь».

По ее мнению, произошедшее является «достаточно логичным завершением». Чулпан Хаматова считает, что она бы поступила точно также, если бы не была согласна с видением Рыжакова.

Напомним, ранее советская и российская актриса театра и кино Мария Аниканова в беседе с Федеральным агентством новостей заявила, что ее шокировал сенсационный уход из Московского драматического театра «Современник» Сергея Гармаша.