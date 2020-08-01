Соседов заявил, что Кузьмин никогда не любил Пугачеву

Москва, 1 августа. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец и композитор Владимир Кузьмин никогда не любил примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву.

Соседов напомнил, что Пугачева всегда предпочитала мужчин помоложе. До Максима Галкина и Филиппа Киркорова ее избранниками были Владимир Кузьмин и Сергей Челобанов. По мнению критика, в каждом из этих случаев любовь далеко не на первом месте, главное в таких отношениях — деньги.

«Здесь преследуются другие интересы, не любовные. У Пугачевой и Галкина большая разница в возрасте. Они камуфлируют свои отношения и представляют их публике как любовь. На самом деле это деловой союз. Для Пугачевой финансовая выгода в том, что ей не нужно зарабатывать, ее содержит муж. Для Максима Алла — прекрасный патронаж», — заявил Соседов.

Критик отметил, что в рамках таких отношений Пугачева «загоралась как спичка» в творческом плане, выступая «отражателем и реализатором» чужих идей.

«Владимир Кузьмин — композитор мирового уровня. Алла это понимала. Вначале у них был союз творческий, а потом уже любовный. Но он от нее сбежал в Америку. Это говорит о том, что с его стороны никакой любви не было. Она взяла его в оборот, а оторваться от нее было трудно», — рассказал он.

По его словам, такая же история, только с «более слабой привязкой», была у Пугачевой с Челобановым. Соседов раскритиковал современный подход к семейным отношениям в целом, указав, что люди отрываются от традиционных ценностей.

«Почему наши предки женились один раз? Потому что жили вместе ради семьи. А сейчас женятся ради удовлетворения страстей. Семья уже на десятом месте. Может, поэтому среди известных людей так много неравных браков?» — задался вопросом критик.

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