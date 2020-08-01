Плющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу Косторной

Москва, 1 августа. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг заявление тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная договорилась о переходе к Плющенко еще в мае.

Ранее стало известно, что Косторная ушла в группу Плющенко следом за другой фигуристкой, Александрой Трусовой. Тутберидзе утверждала, что новый наставник договорился с Косторной еще в мае, однако она якобы не поставила в известность тренерский штаб.

Однако, как пояснил в интервью РИА Новости сам Плющенко, инициатором перехода стала сама спортсменка.

«Две недели назад она изъявила желание перейти в мою и Сережину группу, на что я ей ответил: «Почему бы и нет, если это твое взвешенное решение. Если это взрослое решение, мы готовы тебя взять и работать с тобой», — заявил он.

Плющенко также отметил, что никаких инициатив по Косторной у него не было, поскольку до этого звездный тренер не был даже знаком с фигуристкой.

Отвечая на вопрос, могут ли к нему перейти Анна Щербакова, Алина Загитова или Евгения Медведева, Плющенко пояснил, что двери его академии всегда открыты, поэтому фанатам стоит ждать сенсаций.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение, как тренеру Этери Тутберидзе следовало бы реагировать на уход воспитанниц к другим специалистам. Об этом сообщает телеканал RT.