Трамп рассказал о работе над ядерным соглашением с Россией

Вашингтон, 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон работают над новым соглашением в сфере нераспространения ядерных вооружений.

Об этом американский лидер сообщил в пятницу в ходе встречи с представителями властей штата Флорида, посвященной борьбе с распространением коронавируса и мерам по защите населения в сезон ураганов.

«Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере ядерного нераспространения. Если мы выработаем нечто подобное, это было бы отлично», — сказал Трамп.

Глава Белого дома не привел никаких подробностей взаимодействия между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу. Как пишет ТАСС, он мог иметь в виду российско-американские консультации по перспективам контроля над вооружениями и дальнейшего ядерного разоружения. В ходе этих встреч обсуждается преимущественно дальнейшая судьба договора СНВ-3, действие которого истекает в начале 2021 года.

Согласно условиям соглашения, подписанного в 2010 году, Россия и США сокращают свои наступательные вооружения таким образом, чтобы спустя семь лет после вступления договора в силу и в дальнейшем суммарные количества вооружений в каждой из стран не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков, 1550 боезарядов на них и 800 пусковых установок. Договор может быть продлен после 5 февраля будущего года не более чем на пять лет по взаимному согласию сторон.

Россия призывает США активизировать действия по продлению СНВ-3, но реакции пока не поступает. По словам президента РФ Владимира Путина, если договор прекратит существование, «в мире вообще не будет инструментов, сдерживающих гонку вооружений».

Ранее «Известия» сообщили, что за три месяца до президентских выборов в США Дональд Трамп по результатам различных опросов значительно уступает кандидату от Демократической партии Джо Байдену.