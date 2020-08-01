С 1 августа газ в России подорожает на 3%

Москва, 1 августа. Оптовые цены на газ в России с текущего месяца повысятся на 3%. Так, например, стоимость топлива для Москвы и области составит 3921 рубль за 1 тысячу кубометров.

Изначально проект приказа об индексации цен был готов еще в апреле, однако его обсуждение и вступление в силу было перенесено на месяц позже традиционного срока. Индексация в 3% рассчитана исходя из прогноза социально-экономического развития страны, который определен до 2024 года. При этом повышение цен на 2% ниже, чем планировалось изначально.

Повышение коснется цен на газ, добываемого ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Также индексация может сказаться на независимых производителях, которые торгуют с привязкой к цене «Газпрома». Стоит отметить, ранее Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением о «заморозке» оптовых цен на газ. Однако позже от этой идеи было решено отказаться.

По данным источника Interfax, знакомого с ситуацией, отмена индексации в условиях снижения экспортной выручки «Газпрома» определяет значительные выпадающие доходы компании.

Как отмечает информационное агентство РИАМО, тарифы на газ для населения Московской области вырастут лишь после 1 октября 2020 года. Это касается всех направлений использования газа – подогрева воды и приготовление пищи и отопления.