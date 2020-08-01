Соловьев резко ответил на обвинения Польши в крушении самолета Качиньского

Москва, 1 августа. Телеведущий Владимир Соловьев резко раскритиковал заявление Польши о «вине» России в авиакатастрофе с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.

Накануне Польша сообщила о «новых деталях» в расследовании по факту крушения самолета Ту-154 под Смоленском, в котором погиб Качиньский. В документе указывается, что причиной трагедии стал взрыв, а взрывчатку якобы заложили в России во время ремонта авиалайнера. Соловьев обвинил Варшаву в отсутствии логики.

«Это трагический вопрос, к которому не имеет отношения Россия. Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война. Ну, по логике», — заявил телеведущий.

Он также указал на тот факт, что Россия не смогла бы «заминировать» самолет, поскольку Ту-154 вылетел из Варшавы и до момента катастрофы не приземлялся на территории РФ. Соловьев напомнил, что в день трагедии были очень сложные погодные условия, борт польского президента пытался совершить посадку на аэродром Смоленск-Северный при сильном тумане и очень низкой облачности.

Такие серьезные заявления, добавил Соловьев, должны подтверждаться результатами экспертиз, анализами и прочими неоспоримыми доказательствами. В отсутствие таковых телеведущий порекомендовал прибегнуть к помощи «политолога-психотерапевта», который «занимался бы анализом душевного состояния людей в моменты их заявлений».

В авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 членов польской делегации, включая почти все высшее военное командование страны. Расшифровка записей бортовых самописцев показала, что в кабине лайнера в момент крушения могли находиться посторонние лица. Госкомиссия Польши в мае того же года сообщила, что причиной трагедии стали ошибки экипажа в сложных метеоусловиях. В 2016 году польская сторона возобновила расследование случившегося, назвав ранее обнародованные доклады РФ и Польши «простыми гипотезами».