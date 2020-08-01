Диета при пиелонефрите: подбираем правильное питание

Пиелонефрит верный друг знакомого всем девушкам недуга — цистита. Это воспаление почек, которое сопровождается недомоганием, сильным ознобом, болью в пояснице, тошнотой и рвотой. Поэтому в таком состоянии весьма важно придерживаться правильного питания, чтобы помочь своему организму как можно скорее восстановиться.

Из-за чего возникает пиелонефрит

Это болезнь бактериального характера. Чаще всего пиелонефрит становится признаком запущенного цистита. Инфекция в этом случае быстро добирается до почек, в результате чего начинается воспалительный процесс. Причем болезнь поражает не только женщин, но и мужчин, у которых только недавно диагностировали аденому простаты. Ну и, конечно же, сниженный иммунитет зачастую играет решающую роль в этом вопросе.

Стоит отметить, что болезнь протекает у женщин острее, чем у мужчин. Сильно повышается температура, появляются отеки на лице, затрудняется мочеиспускание. В то время как у представителей сильного пола развивается недомогание, постоянная жажда и постоянное желание сходить в туалет.

Поэтому в этом случае необходимо срочно обратиться к врачу, который назначит комплексное лечение. В основном, приходится прибегать к помощи различных антибиотиков, антибактериальных препаратов, соблюдать постельный режим и находиться под постоянным присмотром врачей. Но очень важной в этом случае является и диета.

Диета при пиелонефрите

При этом заболевании очень важно снизить нагрузку на почки. Врач изучит ваш рацион и уберет из него продукты, которые в период лечения могут сильно навредить этим органам. Так, из меню точно придется исключить очень соленые, острые или кислые блюда. Также запрещается есть любое мясо, рыбу, различные копчености, колбасы и соленья.

На время придется отказаться и от кофе, энергетических напитков и, конечно, алкоголя. Также исключите различные приправы — они создают ненужную нагрузку на почки, что только замедлит лечение и ухудшит общее состояние.

Зато можно смело поедать арбузы, дыни, морковь, свеклу, кабачки, каши, сваренные на воде, пить много воды, ягодных морсов и травяных отваров, которые обладают противовоспалительным действием.

Также пациентам можно есть постный хлеб, кисломолочные продукты с небольшим процентом жирности и даже яйца, но не более двух штук в день. Из круп разрешено употреблять рис, гречку и перловку.

Именно такой рацион поможет как можно быстрее избавиться от инфекции и укрепить иммунитет. Стоит отметить, что диета на время лечения полностью состоит из овощей, поэтому ее можно назвать вегетарианской. Мясо птицы все же можно добавить, но только после того, как пропадет боль, снизится температура, а общее состояние на протяжении нескольких дней будет в норме.

Обратите внимание, что в случае с хроническим течением болезни врач должен самостоятельно регулировать диету и исключать из рациона различные продукты.

Профилактика пиелонефрита

Это заболевание требует особого внимания, ведь заболев всего один раз, вы рискуете оставить этого «спутника» рядом с собой на всю жизнь. Поэтому раз в несколько месяцев посещайте врача, проходите осмотр и сдавайте кровь на анализ. В холодное время года старайтесь одеваться как можно теплее, оберегая почки от простуды.

Не забывайте пить достаточное количество простой воды и посещать уборную раз в несколько часов. И конечно, не забывайте про витамины, которые укрепят ваш иммунитет. Их должен выписать врач, основываясь на результатах ваших анализов. Только так вы сможете избежать повторного возникновения болезни и сохранить здоровье почек.