Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

Москва, 1 августа. Россия в субботу возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией после закрытия международных перелетов из-за пандемии коронавируса.

На начальном этапе, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, перелеты будут осуществляться из трех городов — Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», — заявил глава кабмина.

В первые дни августа россияне смогут улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, с 10 числа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Как ожидается, список стран, с которыми возобновится авиасообщение, будет расширяться постепенно. В данный момент Россия ведет переговоры об этом с 30 государствами.

О своем намерении начать прием рейсов из РФ сообщила, в частности, Южная Корея. Власти Таджикистана направили российской стороне уведомление о возобновлении авиасообщения, но пока не получили ответа. Эксперты выдвигают предположения, что следующими в очереди на запуск рейсов из России станут Мальдивы, Тунис и ОАЭ.

Между тем, открытия перелетов в европейские страны в ближайшие несколько недель ожидать не стоит. В данный момент Евросоюз не включает РФ в «белый список» государств, с которыми находит возможным возобновление авиасообщения, из-за эпидемиологической обстановки в России — она должна быть на уровне ЕС или лучше. Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» также объявил, что приостановка рейсов в РФ продлевается по меньшей мере до середины августа.

Как пишут «Известия», российские критерии для зарубежных стран по поводу открытия перелетов остаются прежними: не более 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за последние две недели, не более процента суточного прироста за тот же срок, коэффициент распространения коронавируса — не выше единицы за неделю.