Как покрасить волосы в белый: самостоятельное превращение в блондинку

Красивые белые волосы без желтого оттенка — мечта многих современных модниц. Каждая вторая мечтает о заветном оттенке, который красуется на волосах знаменитых голливудских красавиц. Однако у многих домашние эксперименты с перекисью водорода и лимоном заканчиваются выпавшими прядями и слезами. Мы расскажем, как добиться хорошего результата и сохранить здоровье волос.

Как сделать белые волосы: основные рекомендации

Для того, чтобы добиться блистательного результата придется изрядно повозиться. При этом сразу стоит отметить, что качество шевелюры может заметно ухудшиться в результате подобной смены имиджа. Поэтому после окрашивания волосам понадобится дополнительный и весьма интенсивный уход.

Если вы решили проводить окрашивание в домашних условиях, то советуем не мелочиться и приобрести краску и порошок для осветления в профессиональном магазине. Так вы сможете найти качественные средства без содержания аммиака и других вредных веществ, разрушающих волосы.

Также не забудьте о специальной кисти для равномерного окрашивания, мисочке для краски и оттеночном шампуне. Он придаст волосам законченный вид и уберет желтизну, если она внезапно проявится на прядях. Сразу стоит отметить, что после окрашивания вам придется поменять весь уход за волосами — средства должны содержать полезные и питательные масла, но при этом быть белыми, чтобы не окрашивать волоски.

Как покрасить волосы в белый: подробная инструкция

Перед осветлением советуем сделать питательную маску. Она поможет предотвратить чрезмерное пересушивание волос и их травмирование. Здесь хорошо подойдет кокосовое или касторовое масло.

Примерно через два-три часа можно приступать к самому интересному. В миске смешиваем окислитель и осветляющий порошок и доводим их сметанообразного состояния. Важно заранее подготовить голову к нанесению краски, поскольку окислители начинают свое действие сразу после смешивания компонентов.

Разделите голову на несколько условных частей. Свободные колоны закрепите пластиковой заколкой и при помощи кисти начинайте прокрашивать пряди на макушке. Старайтесь двигаться от корней к кончикам очень быстро, пропитывая прядки краской. Волосы, на которые вы уже нанесли эмульсию, можно заворачивать в большой пучок.

После завершения процедуры наденьте на голову шапочку для душа и замотайте ее полотенцем. Так вы поспособствуете реакции обесцвечивания, и шевелюра прокрасится равномерно. Через 20-30 минут краску уже можно смывать.

Не стоит пугаться, если ваши волосы приобрели оранжевый или медный оттенок. Это нормальный результат для обладательниц темной шевелюры, поскольку такой пигмент весьма трудно вымыть. Советуем не травить волосы дешевыми и едкими красками и осуществить несколько окрашиваний, которые приведут вас к цвету мечты.

Уход за белыми волосами

После того, как вы станете обладательницей жемчужного блонда, придется пересмотреть свой уход. Изучите современные средства для ухода и приобретите специальный фиолетовый шампунь. Помимо своей основной функции очищения он нейтрализует желтизну с прядей и придаст прическе ухоженный вид.

Заведите себе привычку постоянно использовать питательные маски. Они необходимы обесцвеченным волосам для восстановления сил и блеска. Иначе такая шевелюра без питания в скором времени превратится в настоящую мочалку.

Минимизируйте использование фена и утюжка для волос. Воздействие высоких температур обломает пряди, высушит волосы и сделает прическу очень неопрятной. Также старайтесь использовать различные кремы и масла, не требующие смывки. Они напитают волосы витаминами и полезными микроэлементами.

Тщательное изучение инструкции, подбор правильных средств и сноровка помогут вам кардинально сменить имидж и поразить родных и близких. Если все сделать правильно, вам позавидует любая натуральная блондинка.