Киев, 1 августа. Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что у его страны остался единственный шанс на спасение.

Анализируя текущее положение президента Украины Владимира Зеленского, политолог пришел к выводу, что у действующей власти сохранился последний шанс на спасение государства. По мнению Погребинского, прозападный курс Киева не приносит ничего, кроме новых проблем. С избранием Зеленского ситуация не изменилась, поскольку позиции по главным вопросам остались прежними.

Единственной политической силой, способной найти баланс между желанием Украины стать частью Европейского союза и сохранением хороших отношений с Россией эксперт назвал партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» и ее лидера Виктора Медведчука. Погребинский заявил, что Медведчук в состоянии спасти Украину от «полной ликвидации».

«Для этого нужно, чтобы на Украине поменялась власть. При нынешнем руководстве это невозможно», — отметил он.

Политолог призвал Зеленского подать в отставку, чтобы спасти Украину от разрушения и вытащить ее из долговой ямы, куда страну загнали международные финансовые организации. Погребинский добавил, что разрушение государства продолжится и в том случае, если Киев не изменит свою национальную и языковую политику.

Ранее стало известно, что дефицит украинского бюджета стал рекордным за последние пять лет и достиг уровня в 11 миллиардов долларов.