Панайотов назвал неожиданную версию смерти Началовой

Москва, 1 августа. Певец Александр Панайотов заявил, что артистка Юлия Началова могла умереть от болезней, вызванных сглазом.
Как пишет «Собеседник», Началова в течение многих лет доверяла экстрасенсам, один из которых еще в начале 2010-х годов предсказал ей, что в марте 2019-го в ее жизни произойдет «фатальное» событие.
«Мы тогда не придали этим словам никакого значения, до даты было далеко. Но в момент похорон я об этом вспомнила, у меня на цифры феноменальная память», — рассказала пресс-секретарь певицы Анна Исаева.
Она добавила, что экстрасенсы неоднократно указывали на «магический» характер проблем артистки, у которой все сильнее расстраивались дела в творчестве и личной жизни. Одна из ясновидящих рассказала ей о страшной порче.
«В последние годы неприятности ее преследовали одна за другой: проблемы со здоровьем, расставание с гражданским мужем. Юля очень переживала. Ясновидящая на том приеме ее напугала еще больше: «Тебе нужно думать о том, как себя спасти. На тебе порча на смерть», — вспоминает подруга Началовой.
Певица пыталась спасти себя, проводя различные обряды и читая молитвы, но ей становилось все хуже, пока не наступила смерть. Версию с порчей разделяют многие коллеги Началовой по шоу-бизнесу, в том числе Панайотов.
«Эта история нечистая. Юля в таком юном возрасте имела букет болезней. Мне кажется, это было неспроста. Однозначно был сглаз. Толком не знаю, что ей сказала гадалка, Юля не раскрывала подробностей. Конечно, она не знала, что делать. Видите, к чему это привело», — заявил певец.