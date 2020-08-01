Панайотов назвал неожиданную версию смерти Началовой

Москва, 1 августа. Певец Александр Панайотов заявил, что артистка Юлия Началова могла умереть от болезней, вызванных сглазом.

Как пишет «Собеседник», Началова в течение многих лет доверяла экстрасенсам, один из которых еще в начале 2010-х годов предсказал ей, что в марте 2019-го в ее жизни произойдет «фатальное» событие.

«Мы тогда не придали этим словам никакого значения, до даты было далеко. Но в момент похорон я об этом вспомнила, у меня на цифры феноменальная память», — рассказала пресс-секретарь певицы Анна Исаева.

Она добавила, что экстрасенсы неоднократно указывали на «магический» характер проблем артистки, у которой все сильнее расстраивались дела в творчестве и личной жизни. Одна из ясновидящих рассказала ей о страшной порче.

«В последние годы неприятности ее преследовали одна за другой: проблемы со здоровьем, расставание с гражданским мужем. Юля очень переживала. Ясновидящая на том приеме ее напугала еще больше: «Тебе нужно думать о том, как себя спасти. На тебе порча на смерть», — вспоминает подруга Началовой.

Певица пыталась спасти себя, проводя различные обряды и читая молитвы, но ей становилось все хуже, пока не наступила смерть. Версию с порчей разделяют многие коллеги Началовой по шоу-бизнесу, в том числе Панайотов.