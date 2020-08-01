Ищенко назвал причину, почему Порошенко может стать новым премьером Украины

Киев, 1 августа. Политолог и публицист Ростислав Ищенко объяснил, почему экс-президент Украины Петр Порошенко в скором времени может занять пост премьер-министра страны. По словам специалиста, в настоящее время данная идея обсуждается с действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Версию «второго захода» Порошенко политолог высказал в статье для издания Украина.ru. Ищенко отмечает, что на данный момент в правительстве Украины пока не все догадались, что Зеленский не решает проблемы стабилизации ситуации в стране. Он считает, что следующий «Зеленский» будет хуже нынешнего, поскольку кредит доверия у него будет меньше, а зависимость от олигархов усилится.

«Опереться на Юго-Восток он не сможет из опасений потерять контроль над Западом Украины. На Западе, как свидетельствуют практика и опыт, не ждут не только нью-Зеленского, но даже Порошенко — там собственные наци в фаворе», — считает политолог.

Он также обращает внимание, что Международный валютный фонд и США хотят отсрочить раскол Украины, поскольку кто-то должен обслуживать госдолг. Третьей причиной называется огромное количество участников войны на Донбассе, с которыми государство должно разделить ответственность за преступления.