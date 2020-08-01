Повышение пенсий коснулось трех категорий пенсионеров в РФ

Москва, 1 августа. Повышение пенсий с 1 августа затронуло три категории российских пенсионеров.

С сегодняшнего дня накопительные пенсии россиян повышены на 9,13%. Как напоминает РИАМО, накопительная часть пенсии формируется за счет страховых взносов работодателя и доходов от инвестирования этих средств.

Также с 1 августа на 7,99% повышены пенсии участников государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, деньги которым выплачивают не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой в течение периода, установленного самим получателем.

До повышения средний размер накопительной пенсии в РФ составлял 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 1705 рублей ежемесячно. Оба вида пенсии назначаются женщинам с 55-летнего возраста, мужчинам — с 66 лет.

Кроме того, с августа повышены выплаты работающим пенсионерам. Стоит отметить, что все перерасчеты производятся в беззаявительном порядке, личного обращения в Пенсионный фонд не требуется.

Ранее в Минтруде объяснили, как будут расти пенсии россиян в период до 2024 года. По данным ведомства, индексация пенсий неработающим пенсионерам регламентируется федеральным законом, обеспечивающим их реальный рост. В соответствии с ним в период до 2024 года рост пенсий будет превышать уровень ожидаемой инфляции. Так, с января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, через год — на 5,9%, с 2023 года — на 5,6%, годом позже — на 5,5%.

После 2024 года, добавили в министерстве, страховые пенсии будут увеличиваться в соответствии с ростом доходов бюджета ПФР. По расчетам аналитиков страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции.