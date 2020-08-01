В ПФР рассказали, для кого в России не изменится возраст выхода на пенсию

Москва, 1 августа. Несмотря на внесенные изменения в пенсионную систему, ряд россиян имеют право выйти на заслуженный отдых раньше намеченного возраста. Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда России.

Таким образом досрочный выход на пенсию сохраняется для работников, которые задействованы на опасных, тяжелых и вредных профессиях.

«Это люди, работающие в горячих цехах, железнодорожной отрасли, в плавсоставе и летном составе гражданской авиации, на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, а также спасатели, водители общественного транспорта и другие», — поясняют специалисты Пенсионного фонда.

Кроме того, пенсионная реформа никак не повлияет на тех, кто собирается выйти на отдых по социальным обстоятельствам или из-за проблем со здоровьем. К такой группе населения относятся россиянки, которые родили и воспитали не менее двух детей, а также выработали стаж на Крайнем Севере.

Также соответствующим правом обладают матери, которые родили и воспитали пять и более детей. На пенсию по прежним правилам также могут рассчитывать родители и опекуны инвалидов с детства, а также граждане, получившие инвалидность в ходе военной травмы.

Напомним, пересчет страховых пенсий пройдет 1 августа. Это коснется более 11 миллионов российских пенсионеров. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Речь идет о получателях пенсии по инвалидности и старости, которые работали в 2019 году, при условии, что за них поступали страховые взносы.