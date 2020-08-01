Мясников назвал шесть правил, которые помогут справиться со второй волной COVID-19

Москва, 1 августа. Российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о 6 главных правилах, которых стоит придерживаться для того, чтобы избежать тяжелого течения коронавируса. Они включают в себя отсутствие вредных привычек, здоровое питание и занятие спортом.

Комментируя новость и возможной второй волне пандемии, Мясников отметил, что для получения эффективных вакцин COVID-19 должно переболеть большинство населения. При этом он отмечает, что заболевание должно перенести молодое поколение, для которых оно практически не опасно.

«Главное, чтобы не было тяжелых больных и не умирали. Поэтому растущие цифры инфицированных не должны пугать», — поясняет Мясников.

Для того, чтобы избежать тяжелого течения болезни, необходимо придерживаться нескольких правил. Во-первых, необходимо бросить курить, поскольку вредная привычка является доказанным фактором риска. Во-вторых, нужно похудеть, поскольку избыточная масса также может пагубно сказаться на здоровье. В-третьих, употреблять в пищу только здоровые и малокалорийные продукты.

Четвертым правилом Мясников называет физические нагрузки и закаливания, это может стать мощным фактором укрепления иммунитета. Пятым советом значится «держать свое артериальное давление в узде», поскольку гипертоники входят в группу риска.