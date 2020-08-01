Гармаш озвучил причины ухода из «Современника»

Москва, 1 августа. Ведущий актер «Современника» Сергей Гармаш назвал причины, которые подтолкнули его к уходу из театра. По его словам, поводом стала политика нового руководства, вектор развития, а также ситуация внутри труппы. Об этом Гармаш рассказал в открытом письме, которое было опубликовано на странице ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать», — пояснил Гармаш.

По его словам, он пытался изменить ситуацию, опираясь на авторитет бывшего худрука Галины Волчек. При жизни она призывала не делать из театра модное место. Гармаш также отметил, что на сегодняшний день в труппе наблюдается «чудовищная ситуация» и раскол. По мнению ведущего актера, ответственность за это несет действующий худрук «Современника» Виктор Рыжаков.

По словам актера, он не может «выходить на сцену в своих спектаклях, играть их как ни в чем не бывало и при этом видеть, как рушится дом».

«Я ухожу. Чувствуя ответственность перед зрителем, доиграю объявленные в сентябре спектакли, и ухожу. Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — говорится в открытом письме.

Напомним, ранее советская и российская актриса театра и кино Мария Аниканова в беседе с Федеральным агентством новостей заявила, что ее шокировал сенсационный уход из Московского драматического театра «Современник» Сергея Гармаша.