Соседи Заворотнюк впервые увидели актрису после лечения

Москва, 1 августа. Соседи российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о внешности и самочувствии звезды после продолжительного лечения. Согласно существующей информации, артистка на данный момент проживает в элитном коттеджном поселке Крекшино и восстанавливается после тяжелой болезни.

По словам знакомых Заворотнюк, актриса похудела, однако у нее вновь выросли волосы после химиотерапии. Соседи утверждают, что женщина улыбалась и имела хорошее настроение.

«У нее появился позитивный настрой. Видно, что она окрепла и уже готовится дать интервью на телевидении. Мы очень рады, что Насте стало лучше и верим в ее полное исцеление», — приводит слова соседей издание Popcake.

Напомним, близкие актрисы на протяжении последних 11 месяцев старательно скрывали новости о ходе лечения Заворотнюк, никак не комментируя ситуацию в СМИ и социальных сетях. По предварительной информации, Заворотнюк боролась с тяжелой формой рака. Артистка находилась в тяжелом состоянии и не могла появляться на публике.

На данный момент ее самочувствие значительно улучшилось, актриса проводит больше времени с супругом и детьми, уже покинув больничную палату. Положительная динамика стала возможной благодаря современным препаратам и лучевой терапии.