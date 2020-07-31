Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет

Москва, 31 июля. Добровольцы, участвовавшие в испытании российской вакцины от коронавирусной инфекции, получили 100% иммунитет. Об этом в пятницу сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В беседе с корреспондентом американского телеканала CNN Дмитриев пояснил, что все испытуемые выработали иммунитет уже на 21-й день после введения вакцины. Кроме того, сопротивляемость болезни удваивается после второй попытки. Аналогичные результаты также показал иммунитет животных.

На сегодняшний день более 20 стран мира продемонстрировали интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции.

Ранее заведующий лабораторией векторных систем центра «Вектор» Ильназ Иматдинов пояснил, что титры антител у людей, которые перенесли коронавирус в легкой форме, держатся всего несколько месяцев. Он также отметил, что массовая вакцинация может начаться в конце года или в начале следующего.