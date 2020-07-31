Классным руководителям повысят выплаты в 5 раз

Москва, 31 июля. Учителям, совмещающим преподавание и классное руководство в федеральных государственных общеобразовательных учреждений в России, повысят выплаты с 1 до 5 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ был подготовлен Минпросвещения.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, новые выплаты должны назначаться с 1 сентября 2020 года.

Ранее о мерах поддержки классных руководителей сообщил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Министерство уже ведет работу над тем, чтобы выплаты классным руководителям начались с сентября 2020 года.

На выплаты за классное руководство в течение трех лет предполагается потратить более 170 млрд рублей. Доплаты предусмотрены педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов России и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы.