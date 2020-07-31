Суд отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Вашингтон, 31 июля. Апелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, который обвиняется в совершении теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Тогда в результате взрывов погибли 3 человека, более 260 получили ранения.

Уточняется, что приговор был отменен по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения. На данный момент дело в нижестоящий окружной суд для нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Ранее Царнаев был обвинен по 30 пунктам. Присяжные приняли решение о смертной казни, а федеральный судья официально приговорил мужчину к высшей мере наказания.

В 2016 году американский суд также постановил обвиняемому в совершении теракта в Бостоне Джохару Царнаеву выплатить более 100 миллионов долларов компенсации пострадавшим. Деньги должны были получить 49 пострадавших, а также Фонд помощи пострадавшим Массачусетса.