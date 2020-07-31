Два бойца НМ ЛНР получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ

Луганск, 31 июля. Два военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, запущенного одним из находящих в регионе военизированных формирований, подконтрольных Киеву.

Об этом вопиющем случае нарушения режима полного прекращения огня со стороны ВСУ говорится в экстренном заявлении полномочного представителя ЛНР на минских переговорах, министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего.

«Сегодня около 16:00 украинская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня – на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная были сброшены три гранаты ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата ВФУ. В результате этого двое военнослужащих Народной милиции получили ранения», — констатирует автор документа.

Дейнего убежден, что сегодняшний инцидент является прямым нарушением подписанных 22 июля 2020 года Контактной группой Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которое остается на совести военнослужащих ВСУ, предпринимающих такие провокации в целях дестабилизации перемирия.

«Информация о нарушении незамедлительно была доведена представителем командования в СЦКК ЛНР до сведения представителя командования ВСУ, который в рамках координационного механизма прямого взаимодействия между представителями сторон конфликта в СЦКК, предусмотренного пунктом «д» Дополнительных мер, назначен контактным лицом от ВСУ», — отметил он, уточняя, что украинская сторона заверила представителей республики в том, что будут приняты меры для пресечения нарушений, а также проведено разбирательство по заявленному факту.

Подытоживая, Владислав Дейнего выразил надежду на то, что инициированный Контактной группой и запущенный сегодня в работу координационный механизм прямого взаимодействия по линии СЦКК будет в дальнейшем способствовать стабилизации обстановки и обеспечению тишины на линии разграничения.

Напомним, что конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. В результате боевых действий в регионе погибли, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек с обеих сторон, включая и военных, и гражданских. Свыше миллиона мирных жителей выехали из Донбасса, став беженцами, и в данный момент находятся в России либо на Украине.

Согласно решению Минской контактной группы, с полуночи 27 июля 2020 года стороны конфликта в Новороссии обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование БПЛА. В связи с этим командование Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик строго запретило защитникам Донбасса открывать огонь. Такие же приказы получили украинские военные.

Несмотря на это, ВСУ регулярно нарушают взятые на себя обязательства. Так, ранее обстрелам подверглась населенные пункты на территории ДНР. Кроме того, ВСУ регулярно проводят аэроразведку в ДНР и ЛНР, что также категорически недопустимо согласно условиям перемирия.

Между тем, наблюдатели ОБСЕ предпочитают игнорировать факты нарушения перемирия украинской стороной. В частности, три обстрела территории ЛНР из гранатометов, произошедшие 30 июля, не попали в ежедневный отчет специальной мониторинговой миссии.