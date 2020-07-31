Съемки боевика с Ван Даммом начались на Украине

Киев, 31 июля. На Украине стартовали съемки боевика от Netflix «Последний наемник» с участием американского актера Жан-Клода Ван Дамма. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Политик опубликовал фотографию с актером и пояснил, что комедийный боевик будет рассказывать о политических интригах на государственном уровне. По словам Ткаченко, «львиная доля» съемок должна будет пройти в Киеве, а часть в Париже. При этом все действия по сюжету должны разворачиваться во Франции.

Режиссером фильма выступил Давид Шарон. Жан-Клод Ван Дамм играет роль бывшего агента спецслужб. По сюжету главный герой вынужден вернуться во Францию из-за того, что по вине мафии и бюрократов его сына обвиняют в торговле наркотиками.

Напомним, ранее создатели фильма «Миссия невыполнима-7», главную роль в котором играет голливудский актер Том Круз, спровоцировали большой скандал в Польше. Кинематографисты хотят взорвать старинный мост ради картины. Когда к старому мосту наведались съемочная группа вместе с польскими военными, местные жители начали писать в социальных сетях с призывами сберечь мост, который признан достопримечательностью и с 2016 года был закрыт.