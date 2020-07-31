Зрители смогли вернуть Ивлееву в «Орел и решку»

Москва, 31 июля. Ведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева снова будет ведущей развлекательной программы «Орел и решка». Соответствующая информация опубликована на официальном аккаунте телеканала «Пятница» в Instagram.

Стоит отметить, что решение о возврате на шоу ведущей Насти Ивлеевой связано с многочисленными просьбами телезрителей и поклонников самой ведущей.

«Вы сделали свой выбор и не оставили выбора нам. Настя, пакуй чемоданы — будем снимать новый сезон! Осталось только выбрать соведущего и дождаться открытия границ», — написано в публикации телеканала.

Сама блогер подчеркнула, что впервые в истории этого шоу сотни тысяч поклонников смогли добиться возвращения ведущей.

«Это первый случай в истории Решки, когда 680 тысяч зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон! Вы просто взяли и решили мои планы на ближайшие полгода!» — прокомментировала Ивлеева.

Она горячо поблагодарила аудиторию, подчеркнув, что еще до конца не верит в то, что смогли сделать зрители.