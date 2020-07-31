СК показал видео осмотра турбазы, где были обнаружены тела четырех человек

Москва, 31 июля. Следственный комитет РФ опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись осмотра места происшествия по делу о смерти четырех человек, тела которых были обнаружены на турбазе в Алтайском крае.

Территорию базы изучают сотрудники СК, полиции и прокуратуры.

«Предварительно установлено, что семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из города Барнаула», — говорится в описании ролика.

Тела отдыхающих были обнаружены 31 июля, однако из-за гнилостных изменений специалисты предполагают, что кончина наступила около пяти дней назад. При этом признаки насильственной смерти отсутствуют.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Правоохранители устанавливают причины гибели туристов.