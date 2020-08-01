Профессор из США в возрасте 104 лет раскрыла секрет своего долголетия

Вашингтон, 1 августа. 104-летняя жительница США, профессор Гарварда Рут Кундсин рассказала о секрете своего поразительного долголетия. В общении с журналистами женщина пояснила, что мотивацию для того, чтобы жить дальше, она получает благодаря занятию спортом и общению с тренером.

По словам Киндси, она родилась в Нью-Йорке в 1916 году в семье выходцев из Латвии. Ей удалось получить степень магистра микробиологии в Бостоне, а после закончить докторантуру в Гарварде. Через некоторое время Рут Кундсин стала одной из первых женщин-профессоров в университете, а также практикующим эпидемиологом.

После выхода на пенсию в 81 год она начала активно заниматься спортом, в том числе с 59-летним тренером Диком Реймондом. Как пояснила Рут Кундсин в беседе с LADbible, до некоторого времени она посещала тренировки в спортивном зале каждую неделю. Однако во время карантина ей пришлось ограничиться занятиями дома. Для этого она приобрела гантели и спортивные резинки.

28 июля Рут Кундсин исполнилось 104 года. Она решила прекратить тренировки из-за посчитала себя слишком слабой для них. Тем не менее, спорт и его социальные аспекты помогли ей дожить до столь преклонного возраста, считает Кундсин.

Напомним, ранее врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что секрет знаменитого кавказского долголетия заключается в мясе и специальной технологии его приготовления.