В Госдуме одобрили закон о единовременной выплате для семей погибших госслужащих

Поддерживать семьи погибших слуг Родины — это древняя традиция нашего государства, бережно пронесенная сквозь века. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что президентом России Владимиром Путиным был подписал закон о единовременной выплате для семей погибших (умерших) госслужащих, отмеченных государственными наградами. Он коснется военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системы, прокуратуры, федеральной фельдъегерской связи, противопожарной службы, Следственного комитета и таможенных органов, государственных гражданских служащих, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, которые были награждены государственными наградами, имеют поощрения от президента РФ либо правительства, включая тех, которые награждены посмертно.

Размеры единовременных выплат будут устанавливаться дополнительными нормативно-правовыми актами, а обращаться за ними следует в течение полугода в государственный орган, где работал награжденный. Финансовые средства смогут получить супруга (супруг) погибшего, его дети, родители, а также лица, находившиеся у него на иждивении.

«Еще с далеких царских времен в России было принято поддерживать семьи погибших слуг защитников и слуг Отечества, — заявил Федоров. — Так что этот закон вполне логично вытекает из решения голосования, который прошел 1 июля настоящего года».

По мнению депутата, принятые поправки в Конституцию дали правовой базис, необходимый для внедрения подобного рода законов. Кроме того, таким образом осуществляется принцип социального государства, закрепленный в нашем основном законе.

«Но все-таки главное, что послужило толчком к реализации данного положения — это патриотические основы восстановления Отечества, за которые проголосовали наши граждане», — убежден собеседник ФАН.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди убеждена, что подписанный Владимиром Путиным закон реализует принцип социальной справедливости и даст материальные гарантии семьям, потерявшим кормильца.