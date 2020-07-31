Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва, 31 июля. Евро и доллар укрепляются по отношению к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным торгов, евро вырос до 88 рублей, а доллар поднялся до отметки 74,5 рубля.

В расчете на завтрашний день курс европейской валюты увеличился на 1,17 рубля и достиг уровня 87,82 рубля. Доллар при этом вырос на 1,25 рубля, до 74,72 рубля.

На ухудшение позиций рубля повлияли новости о возобновлении карантина в Китае, Вьетнаме и Ливане в связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции. Помимо этого, российская нефть марки Urals также упала в цене.