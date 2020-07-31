Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали

Москва, 31 июля. Российский рэп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк), который ранее заразился коронавирусной инфекцией, оказался госпитализирован в больницу. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.

В сервисе Stories Узенюк опубликовал короткое видео, на котором исполнитель лежит на медицинской каталке внутри кареты скорой помощи. Обстоятельства и точную причину госпитализации музыкант не указал. Коллеги и родственники рэпера пока также никак не прокомментировали происходящее.

Ранее о заражении COVID-19 в своем Instagram рассказала популярный блогер и супруга Элджея Настя Ивлеева. Девушка пояснила, что она и ее муж оказались инфицированы. Телеведущая предупредила всех подписчиков быть осторожнее, поскольку вирус никуда не делся. Позже Элджей также опубликовал в своем Instagram скриншот положительного теста на COVID-19.

Напомним, ранее Ивлеева пожаловалась на «несправедливость» из-за карантина. Как уточнила девушка, до режима самоизоляции ей и многим другим хотелось посидеть дома или вырваться за город. Она напомнила, что многим людям хотелось неспешно провести время с родными. Теперь она задумалась над тем, когда настанет время, чтобы снова можно было «крутиться как белка в колесе».