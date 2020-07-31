Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик

Москва, 31 июля. Самолет-разведчик ВМС США был перехвачен российским истребителем Су-27 над акваторией Черного моря 31 июля.

Воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами. Объект летел по направлению к российской границе. На перехват был отправлен истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал цель как разведывательный самолет ВМС США.

Иностранный самолет был вынужден изменить курс, граница РФ нарушена не была.

В Национальном центре управления обороной, который входит в состав оборонного ведомства РФ, подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся согласно действующим международным нормам.

Стоит отметить, что за последние 8 дней было осуществлено пять перехватов. Иностранные самолеты подлетали к российским границам 23, 24, 27 и 30 июля. В четвертый раз российский истребитель был отправлен на перехват сразу двух иностранных самолетов.