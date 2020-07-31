Юрана уволили с поста главного тренера «Химок»

Москва, 31 июля. Сергей Юран оставит пост главного тренера «Химок». Должность наставника подмосковного клуба займет Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший «Спартак-2».

Юран пришел в «Химки» по ходу прошлого сезона. Нынешний сезон под руководством специалиста клуб провел весьма успешно, «Химки» вышли в премьер-лигу, а в кубке России добрались до финала, где проиграли действующему чемпиону страны «Зениту».

Несмотря на очевидные успехи и трехлетний контракт, Юран покидает подмосковную команду. Сам тренер связывает решение менеджмента с давлением руководства московского «Спартака».

Вероятнее всего главным тренером «Химок» будет назначен Дмитрий Гунько. Ранее он работал в структуре столичного «Спартака», в частности возглавлял молодежную команду, «Спартак-2», а также входил в тренерский штаб основного состава.