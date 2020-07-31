США вычислили в Турции главного финансиста ИГИЛ

Вашингтон, 31 июля. США нашли одного из главных спонсоров запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 в Турции. Им оказался Аднан Мухаммад Амин аль-Рави. Соответствующее заявление было сделано Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC).

Американское ведомство выяснило, что этот человек, находящийся сейчас в Турции, является пособником террористов и оказывал им материальную, техническую и финансовую помощь на постоянной основе. В Вашингтоне не исключают введения санкций в отношении иностранных учреждений, которые сотрудничают с физическими и юридическими лицами, отмеченными в докладе OFAC в качестве спонсоров радикальных исламистов.

По словам Колина Кларка, являющегося старшим научным сотрудником компании Soufan Group, занимающейся анализом финансовых потоков «Исламского государства», нет ничего удивительного, что один из главных финансистов террористов осел в Турции.

Напомним, Турция по-прежнему продолжает вербовать сирийских боевиков в Идлибе для пополнения ряды группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Большинство из них являются членами запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1, «ИГИЛ»1 и «Хайят Тахрир аш-Шам»1.

Перед отправкой в Ливию наемники проходят подготовку на турецкой территории в специальных лагерях. При этом некоторые оседают в самой Турции, где уже давно действует множество скрытых террористических ячеек. В конце текущего месяца местные правоохранительные органы арестовали в Стамбуле 27 человек по подозрению в подготовке теракта. В связи с огромной концентрацией в стране джихадистов, религиозных фанатиков и нелегальных мигрантов власти не способны обеспечить должный уровень безопасности для иностранных туристов и даже собственных граждан.

Таким образом, желающим отправиться в отпуск на турецкие туристические курорты следует подумать о серьезных опасностях для жизни и здоровья, с которыми им возможно придется столкнуться. Помимо террористической угрозы в Турции все еще сохраняются высокие показатели заболеваемости коронавирусом нового типа (COVID-19). Так, страна находится на пятом месте по общему числу зараженных в глобальном рейтинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С начала пандемии от болезни здесь умерло свыше 5600 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о том, что российские женщины чаще изменяют своим мужьям на курортах Турции, чем в других популярных у туристов странах. Подобный отдых может не только разрушить семью, но и принести ряд опасных заболеваний, предаваемых половым путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.