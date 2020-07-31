Как выбрать крем для лица по возрасту и типу кожи: советы косметологов

Какой крем для лица лучше? Как выбирать средство правильно? Как убедиться, что оно вам подходит? Расскажем, чем руководствоваться при выборе крема в любом возрасте.

Кремы — необходимый компонент повседневного ухода за кожей. Они выполняют множество функций: увлажняют, защищают от внешних факторов, питают, насыщают активными веществами для решения текущих проблем.

Важно понимать, что ни один крем не обладает волшебными свойствами, не может повернуть время вспять и омолодить лицо на 10 лет. Средства задерживают старение кожи и помогают ей выглядеть лучше. Но только в том случае, если подобраны правильно.

Какой крем для лица выбрать по возрасту

Увлажнение кожи требуется ежедневно, так как обезвоживание действует на нее разрушительно. Потеря влаги оборачивается нарушением клеточного дыхания, снижением скорости обменных процессов, разрушением липидного слоя. В результате лицо выглядит старее.

По словам косметолога Ольги Фем, увлажнять кожу нужно с 16 лет и делать это на протяжении всей жизни. При этом в молодом возрасте эпидермису достаточно только лишь увлажнения и защиты. А для этого отлично подходят гели, эмульсии, включающие:

мочевину,

глицерин,

гиалуроновую кислоту.

Во взрослом возрасте требуется не только увлажнение. Поэтому наряду с вышеназванными компонентами в состав ухаживающего средства могут входить anti-age-вещества:

пептиды,

экстракты плаценты,

экстракты стволовых клеток,

факторы роста.

Эти компоненты улучшают метаболические процессы в тканях, стимулируют выработку коллагена и разглаживают мелкие морщинки.

Из-за разных потребностей кожи составы средств «25+» и «45+» не могут быть одинаковы. Выбирать их нужно с учетом возрастной рекомендации.

Как подобрать крем для лица по типу кожи

Состояние кожи зависит и от ее типа. Жирная добавляет проблем в молодости, отличается расширенными порами, блеском, нередко огорчает высыпаниями. Но стареет она медленней, и все из-за активной работы сальных желез и выделения собственной жировой смазки.

Сухая выглядит идеально летом, но зимой часто шелушится. Ее обладательниц могут беспокоить чувство стянутости, раздражение. Морщинки появляются рано: если не увлажнять лицо, первые признаки старения могут возникнуть уже после 20 лет.

Врач-дерматолог Наталья Старостина отмечает, что с помощью компонентов, входящих в состав крема для лица, можно эффективно решать текущие проблемы кожи. Для каждого типа есть свой набор рекомендованных ингредиентов.

Жирная. Средство должно быть легким, без парафинов и восков, которые закупоривают поры. Предпочтительны гели и эмульсии с минимальным содержанием масел. Противовоспалительные и матирующие компоненты устранят жирный блеск и снизят риск высыпаний. Обращайте внимание на составы с фруктовыми кислотами, ретиноидами, экстрактами репейника, чайного дерева, розмарина и азелаиновой кислотой.

Сухая. Ей, напротив, требуются плотные средства, которые помогут задержать влагу внутри. Хорошо справляются с этой задачей растительные масла: авокадо, оливковое, жожоба. Состав может содержать хитозан, жирорастворимые витамины.

Чувствительная и возрастная с куперозом. Чувствительной может стать кожа любого типа при изменении внешних условий. Чувствительность проявляется покраснением, раздражением, неожиданной реакцией на привычные средства. Если это произошло, нужно временно изменить уход, добавить к нему крем с пантенолом, бисабололом, глицирризиновой кислотой. При склонности к куперозу нужно использовать составы с витамином С и рутином, которые укрепляют стенки сосудов и делают их менее заметными.

Какой крем для лица лучше летом и зимой

Менять кремы по сезону — оправданное решение, ведь летом даже нормальная кожа может стать жирной, а сухая, напротив, перестанет беспокоить сухостью.

Для зимы. Хороши плотные текстуры с растительными маслами. Они защищают эпидермис от перепадов температур и запечатывают влагу в клетках, не позволяя кожным покровам обезвоживаться от воздействия морозного воздуха на улице и сухого в помещении. Если возникают чувствительность и раздражения, используйте кольд-кремы, они лучше справляются с защитной функцией.

Для лета. Отдавайте предпочтение легким текстурам и флюидам, с которыми лицо не будет лосниться. Крайне важно наличие в составе средства фактора SPF для защиты от агрессивного воздействия ультрафиолета. Выбирайте крем с SPF для дневного ухода или наносите солнцезащитное средство поверх базового крема перед выходом из дома.

Любое, даже самое любимое средство нужно периодически менять. Ведь потребности кожи изменяются не только с возрастом, но и в зависимости от времени года. Особенно важно делать это регулярно после 40 лет. По словам косметолога Ольги Фем, уместить все вещества, необходимые зрелой коже, в одной баночке невозможно. Поэтому средство нужно использовать курсом в 3-4 месяца, после чего выбирать другое, с иными активными компонентами.