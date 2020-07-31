Курбан-байрам и дни Ат-Ташрик 2020: правила и традиции, что нельзя делать 1 августа

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам 2020 продолжается (об истории и традициях праздника читайте в материалах Федерального агентства новостей). 1 августа 2020 года мусульмане начинают отмечать дни Ат-Ташрик — это продолжение праздника жертвоприношения Курбан-байрам.

Дни Ат-Ташрик отмечаются с 11-го по 13-й день последнего двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря, который называется Зуль-хиджа. Самыми ценными с точки зрения ислама являются первые десять дней этого месяца.

Продолжение хаджа

Для верующих, принимающих участие в хадже (подробнее об этой традиции читайте в материале ФАН), очень важные дни продолжаются и после наступления праздника Курбан-байрам. В первую ночь из дней Ат-Ташрик паломники, совершающие хадж (в этом году их немного из-за запретов в связи с пандемией COVID-19), направляются в священную долину Мина (в Саудовской Аравии) и там ночуют. В эти священные дни, помимо коллективных намазов, последователи ислама читают специальную молитву, которая называется такбир Ташрик (восхваление Аллаха).

Дни Ат-Ташрик сопровождаются специальными обрядами, символизирующими отказ от всего, что может нарушить чистоту веры. Этими обрядами нельзя пренебрегать, если у верующего достаточно физических сил, чтобы их исполнить.

В первый день Ат-Ташрик верующие бросают камешки в три столба, что символизирует побивание дьявола. Сначала бросают семь камешков в маленький столб, который называется джамрат аль-ула), затем — семь камешков в средний столб (джамрат аль-вуста), потом столько же — в большой столб (джамрат аль-акаба). При бросании верующие славят Аллаха.

Во второй и третий из дней Ат-Ташрик обряд повторяют. Каждый участник хаджа по возможности должен выполнить этот обряд самостоятельно, только в крайнем случае его можно перепоручить кому-то другому.

Курбан-байрам и коронавирус

В этом году из-за пандемии коронавируса верующим предписано проводить праздник Курбан-байрам в домашней обстановке. В отличие от предыдущих лет в хадже 2020 участвовало ограниченное количество паломников, в основном постоянно проживающих в Саудовской Аравии. Тем не менее праздник в память жертвоприношения пророка Ибрахима (Авраама) прошел (в том числе в России) по всем правилам.

Что нельзя делать 1 августа

Согласно традиции, в праздник Курбан-байрам и в дни Ат-Ташрик нужно не только соблюдать предписания и правила, необходимо также следовать запретам. Верующим в дни Ат-Ташрик запрещено уклоняться от налагаемых религией обязательств, нельзя пропускать время молитв, позволять себе дурные мысли и неблаговидные поступки.

Особенно важно соблюдать все правила и запреты в первые самые ценные для Аллаха десять дней двенадцатого лунного месяца.