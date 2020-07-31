Названа причина смерти режиссера фильма «Полуночный экспресс»

Лондон, 31 июля. Режиссер Алан Паркер, снявший очень известный в мире фильм «Полуночный экспресс», скончался на 77-м году жизни. В качестве причины британское digital-агентство PA назвало болезнь, от которой длительный срок страдал деятель кино.

Отметим, что его лента «Полуночный экспресс» получила две премии киноакадемии США. В Великобритании режиссер был четырежды награжден «Бронзовой маской» от Британской академии кино и телевизионных искусств.

Алан Паркер также известен по фильму «Эвита», в котором снимались Антонио Бандерас и Мадонна.