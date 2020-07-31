Врачи рассказали о вреде дешевых круп на организм

Москва, 31 июля. Диетологи пришли к выводу, что приготовленные из дешевых круп каши могут нанести вред человеческом организму. Считающиеся «кладезем здоровья» продукты при регулярном употреблении весьма опасны.

Ранее специалисты уже сообщали о том, что манная каша, особенно в избыточных количествах, не приносит много пользы организму человека. Однако в списке «опасных» дешевых круп кроме нее оказалась овсянка и рис.

«Регулярное употребление рисовой, овсяной и манной каш способствует вымыванию кальция из костей», — подчеркнули медики.

В конечном итоге «кашная диета» способна привести к развитию такого заболевания, как остеопороз. Однако вымывание кальция в конечном итоге вызывает и другие проблемы, связанным с суставами.

Все дело в содержании в овсянке фитина. Именно этот элемент не дает кальцию нормально усваиваться в организме. Манка оказывает несколько другое действие — чрезмерная увлеченность любимой кашей провоцирует дефицит железа и витамина D в организме. В конечном итоге она стает причиной появления сыпи на кожаных покровах и набору лишних килограмм.

Белый шлифованный рис, столь любимый в многих культурах, также весьма опасен для здоровья. Все дело в том, что при обработке крупа утрачивает все необходимые витамины. Оставшаяся часть, с удовольствием употребляемая в пищу, полностью состоит из крахмала. В конечном итоге рисовая каша приводит к запорам и также способствует увеличению жировой прослойки.

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