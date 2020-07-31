Уролог рассказал о влиянии COVID-19 на мужское здоровье

Москва, 31 июля. Ученые из США и Китая обнаружили коронавирус в сперме мужчин, которые переболели COVID-19. Уролог-андролог Сергей Боголюбов рассказал, как возбудитель пневмонии нового типа может повлиять на мужское здоровье.

Вирус SARS-CoV-2 выявлялся в семенной жидкости только в острый период заболевания либо на стадии выздоровления. Как долго он может сохраняться в эякуляте пока неизвестно.

Как сообщает Infox.ru, коронавирус может проникнуть в мужские половые органы только через кровь. Такой вариант развития болезни возможен только при выраженном поражении легких. При этом вирусу не так просто попасть в яичко из-за противовирусной защиты.

Боголюбов подчеркнул, что на сегодняшний день неизвестны случаи о передаче пневмонии нового типа половым путем. Однако заболевание может сказаться на фертильной функции мужчины.

«Об этом будут говорить снижение сексуального влечения, уменьшение объема эякулята, а также снижение уровня тестостерона в крови. При исследовании крови наблюдается снижение ингибина Б <…> повышение ФСГ, снижение объема яичек, а также боли в них во время болезни», — пояснил медик.

Для восстановления организма специалист рекомендовал качественно провести период реабилитации, уделяя внимание питанию и отдыху. Кроме того, важны физические упражнения, прием витаминов и достаточный сон.