Диета 9 по Певзнеру: что можно и нельзя есть при сахарном диабете

Диета номер 9 назначается пациентам, страдающим сахарным диабетом легкой и средней тяжести. Показания, разрешенные продукты и общие рекомендации — ниже в данной статье.

Сахарный диабет — серьезное эндокринное заболевание, обусловленное недостаточной выработкой инсулина поджелудочной железой или его низкой биологической активностью. Болезнь проявляет себя хронической гипергликемией. Среди основных симптомов: постоянное чувство жажды, сухость во рту, частое мочеиспускание, повышенная утомляемость, сонливость, снижение остроты зрения.

Коварство недуга заключается в том, что развивается он медленно и зачастую больной узнает о своем состоянии далеко не сразу. Если запустить процесс, диабет неизбежно приведет к грозным осложнениям, самым тяжелым из которых является диабетическая кома.

Лечебное питание с пониженным содержанием быстрых углеводов и жиров является обязательным условием для профилактики прогрессирования заболевания. В 30-х годах прошлого века Мануил Певзнер разработал уникальную систему из 15 диет, которая по сей день используется отечественными диетологами.

9 стол предназначается больным сахарным диабетом 1-го и 2-го типов и пациентам с преддиабетом. Показан людям разных возрастов, в том числе подходит для беременных и кормящих женщин. Строгое соблюдение диеты в сочетании с медикаментозной терапией (при необходимости) доказанно приводит к стойкому снижению уровня сахара в крови, а также нормализации веса.

Важно! Питание назначается только лечащим врачом и требует постоянного контроля за уровнем глюкозы и корректировки в зависимости от результатов лабораторных исследований.

Основные принципы диеты стол 9

Частое дробное питание. Больным показано 5 приемов пищи в день небольшими порциями, что позволяет избежать резких скачков сахара. За стол следует садиться через равные промежутки времени. Требуется соблюдение принципа термического щажения — блюда подаются в теплом виде. Не менее важен способ тепловой обработки. Предпочтительные способы приготовления — на пару, варка и тушение. Возможно запекание в фольге или рукаве без корочки. Для достижения максимальных результатов желательно сочетать диету с умеренными тренировками, подобранными с учетом физической подготовки больного. Суточное потребление калорий не должно превышать 2500. При сопутствующем ожирении — не более 1700 ккал/сутки.

Таблица разрешенных и запрещенных продуктов

ПРОДУКТ РАЗРЕШЕНО ЗАПРЕЩЕНО Супы Вегетарианские или на втором бульоне из филе грудки или индейки без кожи Жирные мясные и грибные бульоны Яйца Омлет из белков 2 яиц или 1 яйцо всмятку, пашот. 3 раза в неделю разрешены сваренные вкрутую. Глазунья Рыба Морская, изредка морепродукты Икра, селедка Мясо, птица Индейка, куриное филе без кожи, кролик, телятина. Норма — до 200 г в сутки. Дичь, жирные части птицы (голени, крылья, бедра, кожа), свинина, субпродукты, баранина Хлеб и выпечка До 2 ломтиков вчерашнего хлеба в день, лучше ржаного. Паста из муки грубого помола не чаще 3 раз в неделю. Дрожжевое тесто, пирожки, торты, пирожные Молочные продукты Кефир, молоко и йогурты без добавок до 1% жирности. Сметана — до 10%, творог — до 5%, иногда ряженка — до 2,5%. Неострый и несоленый сыр твердых сортов Сливки, творожная масса, глазированные сырки, сгущенка Крупы Овощи Гречка, овсянка, перловка на воде. Бурый рис — ограничено Тыква, кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы, зелень, листовые салаты, пекинская капуста, лук, болгарский перец Манка, пшено С осторожностью крахмалистые овощи, свекла. Картофель только после предварительного вымачивания Фрукты и ягоды Гранат, цитрусовые, киви, несладкие ягоды и яблоки Виноград, бананы, хурма — ограничено. Запрещены фрукты в сиропе, повидло, джем. Напитки Чай, отвар шиповника, компоты без сахара Кофе, пакетированные соки, алкоголь

Примерное меню на день:

Завтрак: каша из разрешенных круп на воде, чай.

2-й завтрак: творог с ягодами.

Обед: суп-пюре из брокколи, котлета на пару с гречкой, кусочек хлеба, компот без сахара.

Полдник: фруктовый салат с заправкой из натурального йогурта.

Ужин: белковый омлет на пару со стручковой фасолью, чай.

Соблюдение диеты номер 9 не приведет к полному исцелению, но значительно повысит качество жизни.