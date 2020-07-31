Диета 9 по Певзнеру: что можно и нельзя есть при сахарном диабете

Диета номер 9 назначается пациентам, страдающим сахарным диабетом легкой и средней тяжести. Показания, разрешенные продукты и общие рекомендации — ниже в данной статье.
Сахарный диабет — серьезное эндокринное заболевание, обусловленное недостаточной выработкой инсулина поджелудочной железой или его низкой биологической активностью. Болезнь проявляет себя хронической гипергликемией. Среди основных симптомов: постоянное чувство жажды, сухость во рту, частое мочеиспускание, повышенная утомляемость, сонливость, снижение остроты зрения.
Коварство недуга заключается в том, что развивается он медленно и зачастую больной узнает о своем состоянии далеко не сразу. Если запустить процесс, диабет неизбежно приведет к грозным осложнениям, самым тяжелым из которых является диабетическая кома.
Лечебное питание с пониженным содержанием быстрых углеводов и жиров является обязательным условием для профилактики прогрессирования заболевания. В 30-х годах прошлого века Мануил Певзнер разработал уникальную систему из 15 диет, которая по сей день используется отечественными диетологами.
9 стол предназначается больным сахарным диабетом 1-го и 2-го типов и пациентам с преддиабетом. Показан людям разных возрастов, в том числе подходит для беременных и кормящих женщин. Строгое соблюдение диеты в сочетании с медикаментозной терапией (при необходимости) доказанно приводит к стойкому снижению уровня сахара в крови, а также нормализации веса.
Важно! Питание назначается только лечащим врачом и требует постоянного контроля за уровнем глюкозы и корректировки в зависимости от результатов лабораторных исследований.
Основные принципы диеты стол 9
- Частое дробное питание. Больным показано 5 приемов пищи в день небольшими порциями, что позволяет избежать резких скачков сахара.
- За стол следует садиться через равные промежутки времени.
- Требуется соблюдение принципа термического щажения — блюда подаются в теплом виде.
- Не менее важен способ тепловой обработки. Предпочтительные способы приготовления — на пару, варка и тушение. Возможно запекание в фольге или рукаве без корочки.
- Для достижения максимальных результатов желательно сочетать диету с умеренными тренировками, подобранными с учетом физической подготовки больного.
- Суточное потребление калорий не должно превышать 2500. При сопутствующем ожирении — не более 1700 ккал/сутки.
Таблица разрешенных и запрещенных продуктов
|
ПРОДУКТ
|
РАЗРЕШЕНО
|
ЗАПРЕЩЕНО
|
Супы
|
Вегетарианские или на втором бульоне из филе грудки или индейки без кожи
|
Жирные мясные и грибные бульоны
|
Яйца
|
Омлет из белков 2 яиц или 1 яйцо всмятку, пашот. 3 раза в неделю разрешены сваренные вкрутую.
|
Глазунья
|
Рыба
|
Морская, изредка морепродукты
|
Икра, селедка
|
Мясо, птица
|
Индейка, куриное филе без кожи, кролик, телятина. Норма — до 200 г в сутки.
|
Дичь, жирные части птицы (голени, крылья, бедра, кожа), свинина, субпродукты, баранина
|
Хлеб и выпечка
|
До 2 ломтиков вчерашнего хлеба в день, лучше ржаного. Паста из муки грубого помола не чаще 3 раз в неделю.
|
Дрожжевое тесто, пирожки, торты, пирожные
|
Молочные продукты
|
Кефир, молоко и йогурты без добавок до 1% жирности. Сметана — до 10%, творог — до 5%, иногда ряженка — до 2,5%.
Неострый и несоленый сыр твердых сортов
|
Сливки, творожная масса, глазированные сырки, сгущенка
|
Крупы
Овощи
|
Гречка, овсянка, перловка на воде. Бурый рис — ограничено
Тыква, кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы, зелень, листовые салаты, пекинская капуста, лук, болгарский перец
|
Манка, пшено
С осторожностью крахмалистые овощи, свекла. Картофель только после предварительного вымачивания
|
Фрукты и ягоды
|
Гранат, цитрусовые, киви, несладкие ягоды и яблоки
|
Виноград, бананы, хурма — ограничено. Запрещены фрукты в сиропе, повидло, джем.
|
Напитки
|
Чай, отвар шиповника, компоты без сахара
|
Кофе, пакетированные соки, алкоголь
Примерное меню на день:
Завтрак: каша из разрешенных круп на воде, чай.
2-й завтрак: творог с ягодами.
Обед: суп-пюре из брокколи, котлета на пару с гречкой, кусочек хлеба, компот без сахара.
Полдник: фруктовый салат с заправкой из натурального йогурта.
Ужин: белковый омлет на пару со стручковой фасолью, чай.
Соблюдение диеты номер 9 не приведет к полному исцелению, но значительно повысит качество жизни.